Конфлікт Ізраїлю і Палестини: чому почалося загострення і чим все може закінчитися

Вже кілька днів поспіль триває загострення конфлікту між Ізраїлем і Палестиною. Активні бойові дії розпочалися у понеділок, 10 травня.

Протягом цього часу Ізраїль і сектор Гази випустили в бік один одного тисячі ракет, в результаті чого з боку Ізраїлю загинули вже семеро людей, а у секторі Гази – понад 80.

Що стало причиною загострення ситуації, чим все може закінчитися і кому це вигідно – читайте на Фактах ICTV.

Історія ізраїльсько-палестинського конфлікту

Початком напруженої ситуації у цій частині Близького Сходу можна назвати роки після закінчення Першої світової війни (1918), коли Велика Британія після розгрому Османської імперії взяла під контроль територію, відому як Палестина.

Справа в тому, що на тих землях більшість становили араби, а от євреї були в меншості. Ситуація почала змінюватися, коли у період 1920-1940 років на ці території почали масово прибувати євреї, які тікали від переслідувань у Європі і Голокосту.

Оскільки напруга між народами зростала, то у 1947 році ООН проголосувала за те, щоб розділити Палестину на окремі держави: єврейську та арабську. Єрусалим повинен був стати міжнародним містом. Але це рішення відмовилася визнавати арабська сторона, тому план так і не реалізували.

Через рік, у 1948-му, єврейські лідери оголосили про створення держави Ізраїль. Тоді багато палестинців були проти цього, тому почалася війна, під час якої до Палестини вторглися війська з сусідніх арабських держав. Закінчилася вона у 1949 році. На момент припинення бойових дій Ізраїль контролював більшу частину території.

Більшість палестинських біженців та їхніх нащадків проживає в секторі Гази та на Західному березі, а також у сусідніх Йорданії, Сирії та Лівані. Ізраїль не дозволив їм повернутися до своїх домівок, окупувавши низку територій, пояснивши це збільшенням населення країни, що загрожуватиме її існуванню як єврейської держави.

Сьогодні Ізраїль претендує на весь Єрусалим як на свою столицю. Водночас палестинці прагнуть створити свою державу, тому претендують на Східний Єрусалим, як на майбутню столицю.

Напруга між Ізраїлем та палестинцями, які проживають у Східному Єрусалимі, Газі та на Західному березі, досить висока. Адже у секторі Гази панує палестинська бойова група ХАМАС, яка кілька разів воювала з Ізраїлем і веде обстріли зараз.

Тому Ізраїль та Єгипет контролюють кордони сектора Гази, щоб зупинити надходження зброї до ХАМАС і захиститися. Водночас палестинці в секторі Гази та на Західному березі стверджують, що вони страждають через такі обмеження.

Що стало причиною загострення

Через стільки років причиною ескалації ситуації знову став Єрусалим – священне місто для юдеїв, мусульман і християн. Все почалося із сутичок, які спалахнули, коли ізраїльська влада вирішила виселити кілька палестинських сімей з району Шейх-Джарра у Східному Єрусалимі, який є спірною територією.

Вплинуло на загострення ситуації і рішення міської влади не допустити мусульман на Храмову гору під час ходи в День Єрусалима, який відзначали 10 травня.

Після цього спалахнули протести, під час яких сотні палестинців почали кидати каміння в ізраїльских поліцейських, які у відповідь застосували світлошумові гранати, сльозогінний газ і гумові кулі. В результаті сутичок постраждало понад 300 людей.

Згодом почалися обстріли Ізраїлю з палестинської території, відповідальність за які взяло на себе військове крило ХАМАС. Після цього обстріли ракетами у відповідь почала ізраїльська сторона.

Кількість постраждалих і загиблих

Від початку загострення ситуації у секторі Гази загинули понад 80 людей, зокрема 17 дітей. За інформацією Палестинського міністерства охорони здоров’я, підконтрольного ХАМАСу, поранено близько 390 людей.

З боку Ізраїлю втрати менші. Загинули семеро людей, зокрема одна дитина, військовослужбовець та громадянин Індії. Загальна кількість поранених становить близько 100 людей. Все через те, що на території країни діє спеціальна система захисту населення Залізний купол.

Що таке Залізний купол

Протягом 11-12 травня сектор Гази випустив понад 1,5 тис. ракет в бік Ізраїлю. Під удар 130 з них потрапили густонаселені райони в центрі країни – Тель-Авів і його передмістя.

Але більшу частину усіх ракетних обстрілів в Ізраїлі відбиває система протиповітряної оборони ближньої дії Iron Dome (Залізний купол). Хоча влада країни побоюється, що у разі більш масштабних ударів є ризик подолати захист систем ППО, що може призвести до великої кількості жертв.

Але варто зауважити, що Залізний купол – це єдина в світі система, створена для надійного захисту цивільного населення від масових ударів некерованими ракетами ближнього радіусу дії.

Батареї цієї системи визначають її тип ракети і її ймовірне місце влучення, а комп’ютерна система підраховує, чи може ракета завдати шкоди цілям на території Ізраїлю, після чого дає команду перехоплювати тільки ті ракети, які становлять реальну небезпеку.

Тим часом у секторі Гази з 2000 року виготовляють тисячі власних некерованих ракет ближньої дії типу Касам для обстрілів сусідніх ізраїльських міст. Натомість влаштувати більш точні обстріли сектору Гази буде складно.

На підготовку до залпу за розрахованою траєкторію потрібен час, якого у бойовиків немає через постійну загрозу превентивного удару з боку Армії оборони Ізраїлю.

Реакція світової спільноти

Кілька європейських країн після екстреного засідання Ради Безпеки ООН закликали припинити насильство між ізраїльтянами та палестинцями.

– Ми закликаємо всі сторони до негайної деескалації, припинення насильства та стриманості, – йдеться у заяві Естонії, Франції, Ірландії та Норвегії.

Країни засудили як ракетні удари із сектора Гази, так і ізраїльські авіаудари у відповідь. Крім того, вони закликали Ізраїль припинити будівництво поселень, знесення будинків та виселення палестинців, зокрема, у Східному Єрусалимі.

Також на тлі загострення ситуації на Близькому Сході президент США Джо Байден провів переговори з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Під час розмови Байден зазначив, що США підтримують відновлення стійкого спокою у регіоні.

Реакція України

Президент Володимир Зеленський закликав негайно зупинити загострення відносин між Ізраїлем та Палестиною заради життя людей.

– Небо Ізраїлю – все в ракетах. Деякі міста палають. Є жертви. Багато поранених. Багато людських трагедій. Без смутку й жалю неможливо на все це дивитися. Потрібно негайно зупинити ескалацію заради життя людей, – зазначив він.

Крім того, народні депутати, які є членами групи дружби Україна – Ізраїль у спільній заяві зазначили, що з глибоким занепокоєнням спостерігають за загостренням ізраїльсько-палестинського протистояння, яке вже призвело до численних людських жертв.

– Визнаючи право Ізраїлю на самооборону, ми закликаємо невідкладно вжити усіх можливих заходів для деескалації насильства. Немає нічого важливішого за життя людини, тому варто докласти всіх зусиль, щоб зупинити кровопролиття і попередити нові жертви серед цивільного населення, – йдеться у документі.

Водночас Міністерство закордонних справ порадило українцям утриматися від поїздок до Ізраїлю та Палестини, а тим громадянам, які нині перебувають у зоні збройного протистояння, рекомендують дотримуватися правил безпеки.

Чим все може закінчитися

Політичний експерт Олександр Мусієнко у коментарі Фактам ICTV пояснює, що причини загострення конфлікту між Ізраїлем і Палестиною є глибинними.

– Окремі арабські, палестинські чи загалом мусульманські організації категорично не сприймають існування держави Ізраїль. Вони постійно займаються розпалюванням ненависті і радикалізацією суспільства. Хоча потрібно сказати, що, так звані гарячі голови, є з обох боків, – зазначає він.

Крім того, Олександр Мусієнко звертає увагу на те, що у самому Ізраїлі також є різні підходи до вирішення цього конфлікту залежно від того, яка партія перебуває при владі і який курс обирає прем’єр-міністр.

Він наголошує, що є партії, які виступають за більш мирний курс, а є праві партії, представником яких можна назвати чинного прем’єра Беньяміна Нетаньягу. Але, разом з тим, не можна забувати, що іскрою для загострення конфлікту між Ізраїлем і Палестиною слугує те, що на місцях дуже часто пропагується відрита ненависть.

Але все ж політолог сподівається, що як під час попередніх загострень, вдасться зупинити ескалацію і досягти певних домовленостей.

– Я думаю, що сили, зацікавлені у припиненні ескалації ситуації, є з обох боків. Ми повинні розуміти, що зараз дуже голосно і потужно можуть лунати заклики тих, хто говорить про нові бойові дії. Але, на мою думку, чи на майданчику ООН, чи за допомогою інших міжнародних посередників, спільне рішення все ж знайдуть. Крім того, навіть у представників терористичних угруповань, рано чи пізно повинні закінчитися ті ж самі ракети. Тому у будь-якому разі вони шукатимуть вихід із ситуації за допомогою переговорів, – пояснює експерт.

Хоча Олександр Мусієнко зазначає, що загалом у цьому конфлікті може бути багато зацікавлених сторін. Це як Іран, так і окремі радикальні угруповання (ті ж самі ісламісти).

Але в усій цій ситуації важливо не забувати про ще одну важливу деталь, яка варта уваги на рівні ООН – механізми і шляхи постачання зброї у сектор Гази. Адже не менш важливим є те, звідки вона надходить – з Ірану, з Росії через Іран або інших країн.