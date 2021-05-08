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Факты / Мир
Наташа Тарчевська |

Камни, бутылки и десятки раненых: на Храмовой горе в Израиле вспыхнули протесты

Камни, бутылки и десятки раненых: на Храмовой горе в Израиле вспыхнули протесты

7 мая на Храмовой горе в Иерусалиме произошли столкновения мусульман с израильской полицией, трое правоохранителей получили ранения.

По официальным данным, сотни верующих начали грубо нарушать общественный порядок: они нападали на полицию, бросали в них камни, бутылки и даже обувь.

В ответ стражи порядка применяли электрошокеры, шумовые гранаты и пистолеты с резиновыми пулями.

По состоянию на вечер пятницы контроль над ситуацией на Храмовой горе в Израиле был восстановлен.

В то же время по данным палестинского Красного Полумесяца, во время столкновений в Иерусалиме были ранены 53 палестинца, 23 из которых госпитализировали.

Протестующие скандировали Аллаху Акбар, а их представители выступили с заявлением, что вся ответственность за кровопролитие на Храмовой горе единолично лежит на израильских полицейских.

Причина конфликта

Старый город Иерусалима является одной из главных точек конфликта между израильтянами и палестинцами.

Храмовая гора — это наиболее священное место в иудаизме и третье по святости для ислама.

Когда-то на территории Храмовой горы находился Первый, а затем и Второй Иерусалимский Храм.

Сейчас на Храмовой горе расположены мусульманские культовые сооружения — мечеть Аль-Акса и Купол Скалы.

Источник: Times of Israel

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