Камни, бутылки и десятки раненых: на Храмовой горе в Израиле вспыхнули протесты

7 мая на Храмовой горе в Иерусалиме произошли столкновения мусульман с израильской полицией, трое правоохранителей получили ранения.

По официальным данным, сотни верующих начали грубо нарушать общественный порядок: они нападали на полицию, бросали в них камни, бутылки и даже обувь.

В ответ стражи порядка применяли электрошокеры, шумовые гранаты и пистолеты с резиновыми пулями.

По состоянию на вечер пятницы контроль над ситуацией на Храмовой горе в Израиле был восстановлен.

#BREAKING : Ongoing Clashes between #Palestinians and Israel security near Temple Mount / Aqsa Mosque area in #Jerusalem.

This comes on last Friday of #Ramadan, #Israel security using sound grenades to disperse protests: pic.twitter.com/ZVaLMGku09

— Global.TV (@GlobalTelevsion) May 7, 2021