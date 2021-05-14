В столице Афганистана Кабуле прогремел взрыв в мечети Хаджи Бахши, вследствие этого погибли по меньшей мере 12 человек, еще 15 человек получили ранения.

Инцидент произошел в районе Шакардара, полиция сообщает, что в то время в мечети проходила пятничная молитва.

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Также из-за взрыва погиб имам мечети — муфтий Нуман.

Сейчас предполагается, что бомба была заложена внутри мечети, но ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность за взрыв.

Взрыв прогремел в то время, когда в Афганистане действовало временное перемирие между военными силами страны и террористическим движением Талибан, которое установили на время религиозного праздника Рамазан-Байрам.

Теракт возле школы

8 мая в Кабуле, возле школы для девочек произошел теракт, в результате которого погибли по меньшей мере 30 человек.

Среди умерших есть ученицы школы в возрасте от 11 до 15 лет, еще около 50 человек получили ранения.

Теракт произошел через несколько дней после того, как страну начали покидать войска США.

Фото: Tolo News

Источник: Tolo News