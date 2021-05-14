У столиці Афганістану Кабулі пролунав вибух у мечеті Хаджі Бахші, внаслідок цього загинули щонайменше 12 осіб, ще 15 людей отримали поранення.

Інцидент стався в районі Шакардара, поліція повідомляє, що у той час в мечеті проходила п’ятнична молитва.

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Також через вибух загинув імам мечеті – муфтій Нуман.

Наразі припускається, що бомба була закладена всередині мечеті, але жодне терористичне угруповання поки що не взяло на себе відповідальності за вибух.

Вибух пролунав у той час, коли в Афганістані діяло тимчасове перемир’я між воєнними силами країни та терористичним рухом Талібан, яке встановили на час релігійного свята Рамазан-Байрам.

Теракт біля школи

8 травня в Кабулі, неподалік школи для дівчаток стався теракт, внаслідок якого загинуло щонайменше 30 осіб.

Серед померлих є учениці школи, віком від 11 до 15 років, ще близько 50 людей отримали поранення.

Теракт стався через кілька діб після того, як країну почали залишати війська США.

Фото: Tolo News

Джерело: Tolo News