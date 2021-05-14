У столиці Афганістану Кабулі пролунав вибух у мечеті Хаджі Бахші, внаслідок цього загинули щонайменше 12 осіб, ще 15 людей отримали поранення.
Інцидент стався в районі Шакардара, поліція повідомляє, що у той час в мечеті проходила п’ятнична молитва.
Також через вибух загинув імам мечеті – муфтій Нуман.
Наразі припускається, що бомба була закладена всередині мечеті, але жодне терористичне угруповання поки що не взяло на себе відповідальності за вибух.
Вибух пролунав у той час, коли в Афганістані діяло тимчасове перемир’я між воєнними силами країни та терористичним рухом Талібан, яке встановили на час релігійного свята Рамазан-Байрам.
Теракт біля школи
8 травня в Кабулі, неподалік школи для дівчаток стався теракт, внаслідок якого загинуло щонайменше 30 осіб.
Серед померлих є учениці школи, віком від 11 до 15 років, ще близько 50 людей отримали поранення.
Теракт стався через кілька діб після того, як країну почали залишати війська США.
Фото: Tolo News
Джерело: Tolo News