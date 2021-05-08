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Факти / Надзвичайні події
Валентина Летяк |

Вибух біля школи для дівчаток у Кабулі – щонайменше 30 загиблих

Теракт у Кабулі

Біля школи для дівчаток на заході Кабула (Афганістан) 8 травня вибухнула бомба. Внаслідок теракту загинули щонайменше 30 людей, близько 50 – поранені.

Серед загиблих – учениці школи у віці від 11 до 15 років.

Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за вибух. Водночас Талібан засудив напад і заперечує будь-яку причетність.

Атака відбулася через кілька днів після того, як американські військовослужбовці почали залишати Афганістан.

Очевидці кажуть, що чули три окремих вибуху, але офіційного підтвердження множинних вибухів не було.

 

Фото: Kohnahdeh

Джерело: AP

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