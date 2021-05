Біля школи для дівчаток на заході Кабула (Афганістан) 8 травня вибухнула бомба. Внаслідок теракту загинули щонайменше 30 людей, близько 50 – поранені.

Серед загиблих – учениці школи у віці від 11 до 15 років.

Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за вибух. Водночас Талібан засудив напад і заперечує будь-яку причетність.

Атака відбулася через кілька днів після того, як американські військовослужбовці почали залишати Афганістан.

Очевидці кажуть, що чули три окремих вибуху, але офіційного підтвердження множинних вибухів не було.

Another terrorist attack in Kabul on the Hazara neighbourhood of Dashte Barchi today which has claimed the life of 10+ and injured many others. The number of deaths is likely to increase. pic.twitter.com/nPhfjvwWSA

— Hojjat. (@Kohnahdeh) May 8, 2021