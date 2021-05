Спикер парламента и бывший президент Мальдивских островов Мохамед Нашид пострадал от взрыва бомбы, когда собирался сесть в машину возле своего дома в Мале.

По предварительным данным, взрывное устройство закрепили на припаркованном рядом мотоцикле.

В результате инцидента, кроме Мохамеда Нашида, пострадало еще несколько человек.

В больнице, где находится Мохамед Нашид, сообщили, что он получил многочисленные травмы, но находится в стабильном состоянии.

Действующий президент Мальдивских островов Ибрагим Солих заявил, что полиция начала расследование взрыва.

Speaker of Parliament President Mohamed Nasheed is currently receiving treatment at ADK Hospital in Malé for injuries sustained following an explosion outside his residence tonight. We are treating this matter with utmost seriousness and the investigation is currently underway.

— Ibrahim Mohamed Solih (@ibusolih) May 6, 2021