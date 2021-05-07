Спикер парламента и бывший президент Мальдивских островов Мохамед Нашид пострадал от взрыва бомбы, когда собирался сесть в машину возле своего дома в Мале.

По предварительным данным, взрывное устройство закрепили на припаркованном рядом мотоцикле.

В результате инцидента, кроме Мохамеда Нашида, пострадало еще несколько человек.

– После взрыва спикер парламента получил телесные повреждения и сейчас находится на лечении, – говорится в сообщении полиции.

В больнице, где находится Мохамед Нашид, сообщили, что он получил многочисленные травмы, но находится в стабильном состоянии.

Действующий президент Мальдивских островов Ибрагим Солих заявил, что полиция начала расследование взрыва.

Speaker of Parliament President Mohamed Nasheed is currently receiving treatment at ADK Hospital in Malé for injuries sustained following an explosion outside his residence tonight. We are treating this matter with utmost seriousness and the investigation is currently underway. — Ibrahim Mohamed Solih (@ibusolih) May 6, 2021

Сторонники спикера парламента собрались возле медицинского учреждения, где тот находится на лечении.

Мохамед Нашид является первым демократически избранным президентом страны после победы на многопартийных выборах в 2008 году.

Расследование взрывов в Болгарии

28 апреля власти Болгарии сообщили о расследовании возможной причастности шестерых россиян к взрывам на военных складах.

Речь идет о четырех взрывах, произошедших в 2011, 2015 и 2020 годах на разных складах, в том числе на крупнейшем предприятии военно-промышленного комплекса страны ВМЗ Сопот и на заводе Арсенал вблизи города Миглиж.

Также прокуратура Болгарии проверяет вероятную связь между этими взрывами и взрывом на складе боеприпасов в чешском Врбетице в 2014 году.

Подробнее о расследовании взрывов в Болгарии читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: BBC