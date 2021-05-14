ВВС США покинули самую большую базу в Афганистане

Одну из самых крупных баз ВВС в Кандагаре, что на юге Афганистана, оставили военные США.

— Еще не было официальной передачи объектов американской стороной, но я подтверждаю, что они покинули базу в среду, — заверили в штабе армии Афганистана.

Массуд Паштун, который является директором аэропорта в Кандагаре заявил, что процесс передачи завершен.

Представители афганской власти объявили о проведении официальной церемонии передачи базы командующим афганских сил. Она состоится после окончания национального праздника Ид аль-Фитр, приуроченного к финалу священного Рамадана.

Аэродром в Кандагаре был вторым по величине местом дислокации американцев в Афганистане. Здесь накануне шли массивные бои талибов и войск афганского правительства.

НАТО также выводит своих военных из Афганистана

К организованному выводу своих сил из Афганистана, которые участвовали в операции Решительная поддержка, приступил Североатлантический альянс.

О намерении начать вывод войск США из Афганистана в мае заявил президент Штатов Джо Байден 14 апреля 2021. Завершить их планируют до 11 сентября 2021 года.

Американские войска ввели в Афганистан в 2001 году. Соответствующее решение было принято после терактов 11 сентября.

В феврале 2020 администрация Дональда Трампа подписала в Дохе мирное соглашение с талибами, по условиям которой крайний срок для вывода американских войск из Афганистана — 1 мая 2021.