Возле школы для девочек на западе Кабула (Афганистан) 8 мая взорвалась бомба. В результате теракта погибли не менее 30 человек, около 50 – ранены.

Среди погибших – ученицы школы в возрасте от 11 до 15 лет.

Пока никто не взял ответственность за взрыв. При этом Талибан осудил нападение и отрицает какую-либо причастность.

Атака произошла через несколько дней после того, как американские военнослужащие начали покидать Афганистан.

Очевидцы говорят, что слышали три отдельных взрыва, но официального подтверждения множественных взрывов не было.

Another terrorist attack in Kabul on the Hazara neighbourhood of Dashte Barchi today which has claimed the life of 10+ and injured many others. The number of deaths is likely to increase. pic.twitter.com/nPhfjvwWSA

— Hojjat. (@Kohnahdeh) May 8, 2021