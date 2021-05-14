Військовослужбовці США покинули велику базу ВПС, що знаходиться на півдні Афганістану в провінції Кандагар.

– США офіційно не передавали нам базу, але я підтверджую, що вони покинули базу в середу, – сказав представник афганської армії.

А керівник аеропорту в Кандагарі Массуд Паштун зазначив, що всі об’єкти на базі скерували афганській стороні.

Ала і Паштун також повідомили, що офіційна церемонія переходу бази під командування афганських сил повинна відбутися після закінчення свята Ід аль-Фітр, що знаменує закінчення священного ісламського місяця Рамадан.

Аеродром у Кандагарі був другою за величиною американською базою в країні. В цій провінції в останні місяці спостерігалися інтенсивні бої між талібами і афганськими урядовими силами.

НАТО також виводить своїх військових з Афганістану

Також до організованого виведення своїх сил із Афганістану, які брали участь в операції Рішуча підтримка, приступив Північноатлантичний альянс.

Про намір почати виведення військ США з Афганістану у травні заявив президент Штатів Джо Байден 14 квітня 2021 року. Завершити їх планують до 11 вересня 2021 року.

Американські війська ввели до Афганістану в 2001 році. Відповідне рішення було ухвалено після терактів 11 вересня.

У лютому 2020 року адміністрація Дональда Трампа підписала у Досі мирну угоду з талібами, за умовами якої крайній термін для виведення американських військ з Афганістану – 1 травня 2021 року.