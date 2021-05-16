Все иностранные авиакомпании, которые предоставляли возможность попасть в Израиль и обратно, отменили рейсы из-за ракетного обстрела в стране.

Таким образом теперь только израильские авиакомпании могут предоставить возможность выехать за границу государства.

В субботу, как сообщают ивритские СМИ, остановились два авиаперевозчика — Fly Dubai и Etihad Air, выполняющие рейсы в Объединенные Арабские Эмираты. Они вместе со множеством других авиакомпаний отменили рейсы за последние несколько дней.

Отмены касаются по большей части рейсов, которые были запланированы на вторник. Табло самого большого израильского аэропорта Бен-Гурион показывает, что у многих авиакомпаний все еще есть некоторые рейсы, запланированные на 19 мая.

Украинцы в секторе Газа

В то же время в Израиле в секторе Газа находится 120 украинцев, которые попросили их эвакуировать с территории. Согласно последним данным, в стране погибло более 150 человек из-за активных боевых действия в Израиле. В частности среди них было по меньшей мере 43 детей.

Также 15 мая в Израиле разрушили огромное здание, в котором были офисы СМИ. В ООН выразили обеспокоенность относительно насилия в стране и увеличения количества жертв среди мирного населения.

Источник: The Times of Israel