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Факты / Мир
Юлія Захарченко |

Все иностранные авиакомпании отменили рейсы в Израиль

Израиль - Сектор Газа

Все иностранные авиакомпании, которые предоставляли возможность попасть в Израиль и обратно, отменили рейсы из-за ракетного обстрела в стране.

Таким образом теперь только израильские авиакомпании могут предоставить возможность выехать за границу государства.

В субботу, как сообщают ивритские СМИ, остановились два авиаперевозчика — Fly Dubai и Etihad Air, выполняющие рейсы в Объединенные Арабские Эмираты. Они вместе со множеством других авиакомпаний отменили рейсы за последние несколько дней.

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Отмены касаются по большей части рейсов, которые были запланированы на вторник. Табло самого большого израильского аэропорта Бен-Гурион показывает, что у многих авиакомпаний все еще есть некоторые рейсы, запланированные на 19 мая.

Украинцы в секторе Газа

В то же время в Израиле в секторе Газа находится 120 украинцев, которые попросили их эвакуировать с территории. Согласно последним данным, в стране погибло более 150 человек из-за активных боевых действия в Израиле. В частности среди них было по меньшей мере 43 детей.

Также 15 мая в Израиле разрушили огромное здание, в котором были офисы СМИ. В ООН выразили обеспокоенность относительно насилия в стране и увеличения количества жертв среди мирного населения.

Источник: The Times of Israel

Фото: Getty Images

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