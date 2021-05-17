Теракт в Ізраїлі: невідомий протаранив групу поліцейських в Єрусалимі

У Східному Єрусалиму легкова машина протаранила групу поліцейських.

Теракт стався за кілька годин до масових заходів біля Дамасксих воріт в районі Шейх-Джарра, приурочених іудейському святу Шивуот.

У цьому районі Єрусалиму переважно живуть араби.

Семеро правоохоронців отримали різні травми і були доставлені в лікарні міста.

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П’ятеро силовиків, в числі яких 19-річна дівчина, були травмовані незначно і після огляду їх виписали з лікарні.

Один з поліцейських отримав травми середнього ступеня тяжкості. Стан останнього потерпілого і зовсім не розголошується.

Генсек ООН закликав до деескалації конфлікту між Ізраїлем і Газою

Раніше генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав до деескалації конфлікту між Ізраїлем і Палестинською автономією.

За його словами, в разі продовження військового зіткнення неминучий гуманітарна криза.

Більш того, генсек ООН впевнений, що продовження обстрілів з обох сторін неминуче призведе до зростання екстремістських настроїв на Близькому Сході.