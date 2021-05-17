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Факты / Мир
Дмитро Кудрявцев |

Гуманитарный кризис неминуем: Гутерриш о возможной войне между Израилем и Газой

Антонио Гутерриш

Дальнейшая эскалация конфликта между Израилем и Палестинской автономией ведет регион к необратимому кризису.

Об этом в воскресение, 16 мая, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на заседании Совета Безопасности.

— Бои должны прекратиться немедленно. Этот кошмар нужно немедленно прекратить. Уровень насилия в регионе просто ужасает, — заявил Гутерриш.

По его словам, за прошедшую неделю погибло уже около 200 человек.

Генсек ООН подчеркнул, что в случае, если не удастся достичь прекращения огня – в регионе начнется серьезный гуманитарный кризис.

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Такое развитие событий может поспособствовать развитию экстремистских настроений на Ближнем Востоке и спровоцировать волну терроризма.

Обеспокоенность генсека ООН из-за обстрелов ПА

Ранее генсек ООН выразил обеспокоенность из-за авиаудара, который израильские военные нанесли по зданию, где находились офисы СМИ в секторе Газа.

Генсек также осудил рост числа жертв среди гражданского населения.

Гутерриш напомнил, что любые нападения на гражданских лиц и структуры СМИ нарушают международное право.

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