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Факты / Мир
Анастасія Рогожінська |

На Ближнем Востоке от авиаударов за неделю погибли 212 палестинцев

сектор Газа

За неделю обострения конфликта между Израилем и Палестиной минимум 212 палестинцев погибло. В частности, 61 ребенок и 36 женщин убиты в результате авиационных ударов.

В то же время еще более 1,4 тыс. человек тяжело травмированы.

Кроме того, 10 жителей Израиля, в частности пятилетний мальчик и солдаты, погибли в результате ракетного обстрела из сектора Газа.

Также недавно внутри страны Израиль вспыхнули столкновения между евреями и арабами. В результате чего десятки человек получили серьезные ранения.

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Обострение на Ближнем Востоке

Больше недели продолжается обострение конфликта между Израилем и Палестиной.

В течение этого времени Израиль и сектор Газа выпустили в сторону друг друга тысячи ракет.

Противостояние между странами Ближнего Востока началось с столкновений, вспыхнувших, когда израильские власти решили выселить несколько палестинских семей из района Шейх-Джарра в Восточном Иерусалиме, который является спорной территорией.

Также повлияло на обострение ситуации и решение городских властей не допустить мусульман на Храмовую гору во время шествия в День Иерусалима, который отмечали 10 мая.

Источник: AP

Фото: Getty Images

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