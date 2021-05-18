На Ближнем Востоке от авиаударов за неделю погибли 212 палестинцев

За неделю обострения конфликта между Израилем и Палестиной минимум 212 палестинцев погибло. В частности, 61 ребенок и 36 женщин убиты в результате авиационных ударов.

В то же время еще более 1,4 тыс. человек тяжело травмированы.

Кроме того, 10 жителей Израиля, в частности пятилетний мальчик и солдаты, погибли в результате ракетного обстрела из сектора Газа.

Также недавно внутри страны Израиль вспыхнули столкновения между евреями и арабами. В результате чего десятки человек получили серьезные ранения.

Обострение на Ближнем Востоке

Больше недели продолжается обострение конфликта между Израилем и Палестиной.

В течение этого времени Израиль и сектор Газа выпустили в сторону друг друга тысячи ракет.

Противостояние между странами Ближнего Востока началось с столкновений, вспыхнувших, когда израильские власти решили выселить несколько палестинских семей из района Шейх-Джарра в Восточном Иерусалиме, который является спорной территорией.

Также повлияло на обострение ситуации и решение городских властей не допустить мусульман на Храмовую гору во время шествия в День Иерусалима, который отмечали 10 мая.