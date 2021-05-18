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Факти / Світ
Анастасія Рогожінська |

На Близькому Сході від авіаударів за тиждень загинули 212 палестинців

сектор Газа

За тиждень загострення конфлікту між Ізраїлем та Палестиною щонайменше 212 палестинців загинуло. Зокрема, 61 дитина та 36 жінок вбиті внаслідок авіаційних ударів.

Водночас ще понад 1,4 тис. осіб важко травмовані.

Окрім того, 10 жителів Ізраїлю, зокрема п’ятирічний хлопчик і солдати, загинули внаслідок ракетного обстрілу з сектора Гази.

Також нещодавно всередині країни Ізраїль спалахнули сутички між євреями та арабами. Внаслідок цього десятки людей отримали серйозні поранення.

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Загострення на Близькому Сході

Понад тиждень триває загострення конфлікту між Ізраїлем і Палестиною.

Протягом цього часу Ізраїль і сектор Гази випустили в бік один одного тисячі ракет.

Протистояння між країнами Близького Сходу почалося із сутичок, які спалахнули, коли ізраїльська влада вирішила виселити кілька палестинських сімей з району Шейх-Джарра у Східному Єрусалимі, який є спірною територією.

Також вплинуло на загострення ситуації і рішення міської влади не допустити мусульман на Храмову гору під час ходи в День Єрусалима, який відзначали 10 травня.

Джерело: AP

Фото: Getty Images

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