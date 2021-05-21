Израиль и ХАМАС договорились о прекращении боевых действий — СМИ

Израиль и ХАМАС договорились о перемирии в секторе Газа. Вечером, 20 апреля, Израильский кабинет безопасности проголосовал за введение режима прекращения огня.

Представитель ХАМАС подтвердил СМИ, что прекращение огня будет двусторонним. Также решение подтвердили представители премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Предварительно, перемирие может наступить 21 мая в 2.00 по киевскому времени.

Как сообщают израильские журналисты, после сообщения о перемирии на юге страны сработали сирены.

Источник: The Jerusalem Post