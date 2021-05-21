Ізраїль і ХАМАС домовилися про припинення бойових дій – ЗМІ

Ізраїль та ХАМАС домовилися про перемир’я у секторі Гази. Увечері, 20 квітня, Ізраїльський кабінет безпеки проголосував за введення режиму припинення вогню.

Представник ХАМАС підтвердив ЗМІ, що припинення вогню буде двостороннім. Також рішення підтвердили представники прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу. Попередьо, перемир’я може настати 21 травня о 2.00 за київським часом.

Як повідомляють ізраїльські журналісти, після повідомлення про перемир’я на півдні країни спрацювали сирени.

Джерело: The Jerusalem Post