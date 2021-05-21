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Факти / Світ
Людмила Богданова |

Ізраїль і ХАМАС домовилися про припинення бойових дій – ЗМІ

ізраїль обстріл ізраїлю

Ізраїль та ХАМАС домовилися про перемир’я у секторі Гази. Увечері, 20 квітня, Ізраїльський кабінет безпеки проголосував за введення режиму припинення вогню.

Представник ХАМАС підтвердив ЗМІ, що припинення вогню буде двостороннім. Також рішення підтвердили представники прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу. Попередьо, перемир’я може настати 21 травня о 2.00 за київським часом.

Як повідомляють ізраїльські журналісти, після повідомлення про перемир’я на півдні країни спрацювали сирени.

Джерело:  The Jerusalem Post

 

Фото: Getty Images

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