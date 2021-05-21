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Факты / Украина / Политика
Людмила Богданова |

Шаг навстречу Израилю: Украина может признать ХАМАС террористической организацией

Израиль-Сектор Газа

В Верховой Раде Украины зарегистрировали постановление о признании палестинской исламской группировки ХАМАС террористической организацией. Автором документа стала народный депутат от партии Слуга народа Ольга Василевская.

По словам Василевской, такую ​​инициативу в парламенте поддержали 80 нардепов.

— Такими действиями мы делаем шаг навстречу Израилю. И этот шаг давно назрел. Не в последнюю очередь потому, что главной страной, которая не только не признает ХАМАС террористической организацией, но и политически поддерживает это движение, является Российская Федерация, — заявила Василевская.

Группировка ХАМАС с 2007 года удерживает власть в секторе Газа. Их признали террористами Япония, США, Израиль, Великобритания, Европейский Союз, Канада и другие.

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Израиль объявил о перемирии с ХАМАС

После более недели боевых действий Израиль и ХАМАС договорились о перемирии. Вечером 20 мая Израиль сообщил о введении режима прекращения огня в секторе Газа.

Представители исламского движения ХАМАС заявили СМИ, что прекращение обстрелов будет взаимным и одновременным. Однако после этого на юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

Фото: Getty Images

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