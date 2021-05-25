Білоруського опозиціонера Романа Протасевича били в тюрмі після затримання в Мінську. На поширеному відео видно сліди побоїв.

Про це заявив заступник голови Міністерства закордонних справ Польщі Павел Яблонський.

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Він зазначив, що зовнішньополітичне відомство Польщі налагодило контакт із родичами Протасевича. Вони не знають про стан його здоров’я.

– На записі видно, що стосовно нього застосовувалося насильство, видно сліди побоїв. Видно, що стосовно нього порушувалися права людини, – сказав заступник міністра закордонних справ Польщі.

Затримання Протасевича

Білоруського опозиціонера Романа Протасевича, який летів рейсом авіакомпанії Ryanair з Афін до Вільнюса, затримали 22 травня.

Він перебував на борту літака Ryanair, коли надійшов сигнал про замінування судна.

Авіалайнер здійснив вимушену посадку в Мінську, де журналіста і його супутницю затримали.

Фото: NEXTA