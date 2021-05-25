Білоруського опозиціонера Романа Протасевича били в тюрмі після затримання в Мінську. На поширеному відео видно сліди побоїв.
Про це заявив заступник голови Міністерства закордонних справ Польщі Павел Яблонський.
Він зазначив, що зовнішньополітичне відомство Польщі налагодило контакт із родичами Протасевича. Вони не знають про стан його здоров’я.
– На записі видно, що стосовно нього застосовувалося насильство, видно сліди побоїв. Видно, що стосовно нього порушувалися права людини, – сказав заступник міністра закордонних справ Польщі.
Затримання Протасевича
Білоруського опозиціонера Романа Протасевича, який летів рейсом авіакомпанії Ryanair з Афін до Вільнюса, затримали 22 травня.
Він перебував на борту літака Ryanair, коли надійшов сигнал про замінування судна.
Авіалайнер здійснив вимушену посадку в Мінську, де журналіста і його супутницю затримали.
Фото: NEXTA