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Факти / Світ
Максим Зайченко |

Протасевича били в білоруській в’язниці – МЗС Польщі

Роман Протасевич

Білоруського опозиціонера Романа Протасевича били в тюрмі після затримання в Мінську. На поширеному відео видно сліди побоїв. 

Про це заявив заступник голови Міністерства закордонних справ Польщі Павел Яблонський. 

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Він зазначив, що зовнішньополітичне відомство Польщі налагодило контакт із родичами Протасевича. Вони не знають про стан його здоров’я.

– На записі видно, що стосовно нього застосовувалося насильство, видно сліди побоїв. Видно, що стосовно нього порушувалися права людини, – сказав заступник міністра закордонних справ Польщі. 

Затримання Протасевича

Білоруського опозиціонера Романа Протасевича, який летів рейсом авіакомпанії Ryanair з Афін до Вільнюса, затримали 22 травня. 

Він перебував на борту літака Ryanair, коли надійшов сигнал про замінування судна.

Авіалайнер здійснив вимушену посадку в Мінську, де журналіста і його супутницю затримали.

Фото: NEXTA

Джерело: Польське радіо

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