Власти Беларуси ввели индивидуальное лицензирование на импорт ряда украинских товаров. Это значит, что над ввозом в Беларусь товаров из Украины будет происходить ручное управление. Об этом сообщил Тарас Качка — торговый представитель Украины.

В список товаров попали кондитерские изделия, соки, пиво, керамическая плитка, мебель, стиральные машины, сельхозтехника, обои, туалетная бумага, стеклянные ампулы, древесноволокнистые и древесностружечные плиты.

Тарас Качка назвал решение дискриминационным и необоснованным. По его словам, сейчас правительство ведет консультации с отечественными производителями относительно такого решения Беларуси.

Прекращение авиасообщения с Беларусью

26 мая Украина прекратила авиаперелеты с Беларусью. Такое решение принял Кабинет министров Украины для безопасности украинских граждан.

В то же время пересекать сухопутную границу между странами не запрещено.

Источник: Тарас Качка