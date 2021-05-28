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Факты / Мир
Людмила Богданова |

Беларусь ввела лицензирование импорта ряда товаров из Украины

товари, імпорт, вантажівка

Власти Беларуси ввели индивидуальное лицензирование на импорт ряда украинских товаров. Это значит, что над ввозом в Беларусь товаров из Украины будет происходить ручное управление. Об этом сообщил Тарас Качка — торговый представитель Украины.

В список товаров попали кондитерские изделия, соки, пиво, керамическая плитка, мебель, стиральные машины, сельхозтехника, обои, туалетная бумага, стеклянные ампулы, древесноволокнистые и древесностружечные плиты.

Тарас Качка назвал решение дискриминационным и необоснованным. По его словам, сейчас правительство ведет консультации с отечественными производителями относительно такого решения Беларуси.

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Прекращение авиасообщения с Беларусью

26 мая Украина прекратила авиаперелеты с Беларусью. Такое решение принял Кабинет министров Украины для безопасности украинских граждан.

В то же время пересекать сухопутную границу между странами не запрещено.

Источник: Тарас Качка

Фото: Depositphotos

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