Прекращение авиасообщения с Беларусью — не санкции, а защита украинцев — ОП

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что постановление правительства о прекращении авиасообщения с Беларусью направлено на защиту украинцев, а не является санкционным механизмом.

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов.

— Это не санкции. Это постановление правительства Украины. Мы защищаем граждан Украины, которые путешествуют над другими странами, — сообщил Тимошенко.

Он добавил, что правительство приняло такое решение в связи с задержанием белорусского оппозиционера Романа Протасевича на прошлой неделе.

— Вы видели примеры (задержание Романа Протасевича, — Ред.) на прошлой неделе. Именно потому такие решения Министерство инфраструктуры и правительство принимают, — отметил Тимошенко.

Прекращение авиасообщения с Беларусью

26 мая 2021 года Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. Также прекращается оформление пассажиров, которые следуют из Беларуси или в Беларусь в таможенных пунктах аэропортов.

При этом белорусско-украинская наземная граница будет открытой.

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