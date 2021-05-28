Дело о вынужденной посадке самолета Ryanair в Минске, на борту которого находился Роман Протасевич, расследуют правоохранители нескольких стран. К следственным действиям присоединились Литва, США и Польша.

Об этом литовским журналистам заявил глава бюро криминальной полиции Литвы Роландас Кишкис. По его словам, сейчас опрошено около 90% литовских пассажиров самолета.

Кишкинс также отметил, что литовским правоохранителям активно помогают коллеги из Греции и Ирландии. Досудебное расследование в отношении посадки самолета проходит в Польше, ведь именно там зарегистрировано воздушное судно.

— Кроме досудебного расследования, начатого Польшей, мы получаем информацию от коллег из США о том, что ФБР начало свое расследование.

Кишкинс предполагает, что ФБР может проводить следственные действия из-за нахождения на борту граждан США.

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Посадка самолета Ryanair в Беларуси

23 мая в аэропорту Минска экстренно приземлили самолет компании Ryanair, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс. Причина — судно якобы заминировали. На борту находился Роман Протасевич — бывший главный редактор оппозиционного издания Nexta.

После приземления его сразу арестовали. Известно, что приказ на посадку самолета выдал лично самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

Источник: lrytas.lt.