Влада Білорусі запровадила індивідуальне ліцензування на імпорт низки українських товарів. Це означає, що над ввезенням в Білорусь товарів з України буде відбуватися ручне управління. Про це повідомив Тарас Качка – торговий представник України.
До списку товарів потрапили кондитерські вироби, соки, пиво, керамічна плитка, меблі, пральні машини, сільгосптехніка, шпалери, туалетний папір, скляні ампули, деревоволокнисті та деревно-стружкові плити.
Тарас Качка назвав рішення дискримінаційним та необґрунтованим. За його словами, наразі уряд веде консультації з вітчизняними виробниками щодо такого рішення Білорусі.
Припинення авіасполучення з Білоруссю
26 травня Україна припинила авіаперельоти з Білоруссю. Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів України для безпеки українських громадян.
Водночас перетинати сухопутний кордон між країнами не заборонено.
Джерело: Тарас Качка