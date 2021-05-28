Влада Білорусі запровадила індивідуальне ліцензування на імпорт низки українських товарів. Це означає, що над ввезенням в Білорусь товарів з України буде відбуватися ручне управління. Про це повідомив Тарас Качка – торговий представник України.

До списку товарів потрапили кондитерські вироби, соки, пиво, керамічна плитка, меблі, пральні машини, сільгосптехніка, шпалери, туалетний папір, скляні ампули, деревоволокнисті та деревно-стружкові плити.

Тарас Качка назвав рішення дискримінаційним та необґрунтованим. За його словами, наразі уряд веде консультації з вітчизняними виробниками щодо такого рішення Білорусі.

Припинення авіасполучення з Білоруссю

26 травня Україна припинила авіаперельоти з Білоруссю. Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів України для безпеки українських громадян.

Водночас перетинати сухопутний кордон між країнами не заборонено.

Джерело: Тарас Качка