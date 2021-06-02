В США подозревают российских хакеров в атаке на крупнейшего производителя мяса JBS

Администрация Белого дома подозревает хакеров из России в кибератаке на крупнейшего производителя мясной продукции в мире JBS S.A. Штаб-квартира фирмы базируется в Бразилии.

Как сказала заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, администрация США контактировала с российскими властями касательно кибератаки на JBS S.A

По ее словам, накануне эта компания сообщила, что к атаке, вероятно, причастна преступная организация, базирующаяся в РФ.

— Белый дом хочет донести до власти Кремля, что ответственные страны не скрывают преступников-вымогателей, — отметила Жан-Пьер.

Кроме того, американское ФБР уже подключилось к расследованию обстоятельств хакерской атаки.

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1 июня филиалы JBS S.A, расположенные в Северной Америке и Австралии, стали жертвами хакерских атак. Собственно преступная деятельность заблокировала компьютерные системы компании.

После чего мошенники начали требовать выкуп, чтоб вернуть доступ. Поэтому фирме пришлось остановить работу на заводах.

Российские кибератаки в США

Недавно американский суд приговорил к десяти месяцам заключения россиянина Егора Крючкова, который признал себя виновным в подготовке к взлому компьютерной сети компании Tesla.

Так, мужчина хотел заплатить работнику Tesla $500 тыс. за установку вредоносного программного обеспечения на заводе электрических батарей компании в Неваде. Затем он планировал похитить секретные документы с целью последующего выкупа.