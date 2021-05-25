Росіянина депортують зі США після спроби зламу комп’ютерної мережі Tesla

У США суд засудив до десяти місяців ув’язнення росіянина Єгора Крючкова, який визнав себе винним у підготовці до зламу комп’ютерної мережі компанії Tesla.

Крючков визнав себе винним у спробі заплатити працівнику Tesla $500 тис. за встановлення шкідливого програмного забезпечення на заводі електричних батарей компанії в Неваді, намагаючись викрасти секретні документи з метою подальшого викупу.

Росіянина затримали ще у серпні і відправили до СІЗО, де він майже відбув термін, який йому присудив суд.

Перш ніж чоловіка депортують, він повинен сплатити майже $14 825 компенсації за час, який компанія згаяла на розслідування спроби вторгнення та передачі справи до ФБР.

Після арешту в серпні Крючков заявив, що влада РФ знала про його справу, але прокуратура США та ФБР ніколи не згадували в документах про його зв’язок з Кремлем.

За інформацією ЗМІ, йому загрожувало до п’яти років ув’язнення та штраф у розмірі $250 тис.

Tesla призупинила продаж електромобілів за біткоїни

Американська компанія Tesla призупинила приймати платежі в біткоїнах через неекологічний спосіб їхнього добування.

Також очільник Tesla Ілон Маск розповів, за яких умов зможуть відновити таку можливість.