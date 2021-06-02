Парламент Израиля Кнессет избрал нового президента страны. Им стал 60-летний глава Еврейского агентства (Сохнут) Ицхак Герцог.

Он одержал победу над 67-летней учительницей и активисткой Мирьям Перец. За Герцога в первом туре проголосовали 87 парламентариев страны против 26-ти за Перец.

После избрания на пост президента Израиля Герцог заявил, что хочет быть президентом для всех израильтян и работать в интересах объединения страны.

Он отметил, что борьба с антисемитизмом и ненавистью к Израилю ведется во всем мире.

— Пришло время возводить мосты, — отметил Герцог.

Ицхак Герцог сменит на посту президента 81-летнего Реувена Ривлин и будет руководить страной ближайшие семь лет. Срок каденции Ривлина, который вступил в должность в 2014 году, заканчивается в июле. Герцог стал одиннадцатым президентом Израиля.

Кто такой Ицхак Герцог?

Герцог походит из рода израильской политической аристократии. Он сын шестого президента Израиля Хаима Герцога, внук первого главного раввина Израиля Исаака Герцога и племянник главы МИД Аббы Эбена.

В течение 20 лет Герцег был членом Кнессета от левоцентристской Лейбористской партии.

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В 2018 году его избрали главой международной организации Еврейское агентство (Сохнут).

Перемирие Израиля и ХАМАС

После более недели боевых действий Израиль и ХАМАС договорились о перемирии. Вечером 20 мая Израиль сообщил о введении режима прекращения огня в секторе Газа.

Представители исламского движения ХАМАС заявили СМИ, что прекращение обстрелов будет взаимным и одновременным. Однако после этого на юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.