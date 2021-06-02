Парламент Ізраїлю Кнесет обрав нового президента країни. Ним став 60-річний голова Єврейського агентства (Сохнут) Іцхак Герцог.

Він здобув перемогу над 67-річною вчителькою та активісткою Мір’ям Перец. За Герцога у першому турі проголосували 87 парламентаріїв країни проти 26-ти за Перец.

Після обрання на посаду президента Ізраїлю Герцог заявив, що хоче бути президентом для всіх ізраїльтян і працювати в інтересах об’єднання країни.

Він зауважив, що боротьба з антисемітизмом та ненавистю до Ізраїлю ведеться у всьому світі.

— Настав час зводити мости, – зазначив Герцог.

Іцхак Герцог змінить на посту президента 81-річного Реувена Рівліна і керуватиме країною найближчі сім років. Термін каденції Рівліна, який вступив на посаду в 2014 році, закінчується в липні. Герцог став одинадцятим президентом Ізраїлю.

Хто такий Іцхак Герцог?

Герцог походить з роду ізраїльської політичної аристократії. Він син шостого президента Ізраїлю Хаїма Герцога, онук першого головного рабина Ізраїлю Ісаака Герцога та племінник очільника МЗС Абби Ебена.

Протягом 20 років Герцег був членом Кнесету від лівоцентристської Лейбористської партії.

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У 2018 році його обрали головою міжнародної організації Єврейське агентство (Сохнут).

Перемир’я Ізраїлю та ХАМАС

Після понад тижня бойових дій Ізраїль та ХАМАС домовилися про перемир’я. Увечері 20 травня Ізраїль повідомив про введення режиму припинення вогню у секторі Гази.

Представники ісламського руху ХАМАС заявили ЗМІ, що припинення обстрілів буде взаємним і одночасним. Однак після цього на півдні Ізраїлю прозвучали сирени повітряної тривоги.