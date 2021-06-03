Встреча Байден-Путин: в повестке дня — агрессия РФ против Украины

Во время саммита в Женеве, который состоится 16 июня, лидеры США и России Джо Байден и Владимир Путин обсудят, в частности, и агрессию РФ против Украины

Об этом сообщила на брифинге в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, есть список тем, которые должны обсудить Байден и Путин, однако больше информации будет за несколько дней до встречи.

Псаки отметила, что по крайней мере с американской стороны в повестке дня остаются российские кибератаки против США, агрессивные действия РФ против Украины, а также сферы, в которых могут сотрудничать Вашингтон и Киев.

24 мая встало известно, что встреча президентов США и России состоится в Женеве (Швейцария) 16 июня.

Среди вопросов, которые стороны планируют обсудить, тогда называли перспективы отношений между странами, преодоление пандемии коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.