Встреча президента США Джо Байдена и главы РФ Владимира Путина, в ходе которой будет подниматься вопрос Украины, повлияет на переговорный процесс по Донбассу — как в нормандском формате, так и в рамках Трехсторонней контактной группы.

Такое мнение высказал глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в эфире одного из украинских телеканалов.

— Верю, что президент США конкретно в своем стиле поставит вопрос перед Россией, что она должна прекратить агрессию против Украины и вывести свои вооруженные силы. Я думаю, такой вопрос будет поставлен, и это, безусловно, повлияет в будущем на нашу работу на минской площадке и в нормандском формате, — отметил Леонид Кравчук.

При этом, по его словам, пока открыт вопрос о том, как это будет обсуждаться, и нужны ли консультации со стороны Украины как жертвы российской агрессии.

Встреча Байдена и Путина

Встреча глав США и РФ состоится 16 июня 2021 года в Женеве (Швейцария).

При этом в Белом доме уже подтвердили, что Байден планирует обсудить с Путиным вопрос Украины.

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