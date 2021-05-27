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Факты / Украина / Политика
Людмила Грубник |

Встреча Байдена и Путина повлияет на переговорный процесс по Донбассу — Кравчук

Встреча Байдена и Путина повлияет на переговорный процесс по Донбассу — Кравчук

Встреча президента США Джо Байдена и главы РФ Владимира Путина, в ходе которой будет подниматься вопрос Украины, повлияет на переговорный процесс по Донбассу — как в нормандском формате, так и в рамках Трехсторонней контактной группы.

Такое мнение высказал глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в эфире одного из украинских телеканалов.

— Верю, что президент США конкретно в своем стиле поставит вопрос перед Россией, что она должна прекратить агрессию против Украины и вывести свои вооруженные силы. Я думаю, такой вопрос будет поставлен, и это, безусловно, повлияет в будущем на нашу работу на минской площадке и в нормандском формате, — отметил Леонид Кравчук.

При этом, по его словам, пока открыт вопрос о том, как это будет обсуждаться, и нужны ли консультации со стороны Украины как жертвы российской агрессии.

Встреча Байдена и Путина

Встреча глав США и РФ состоится 16 июня 2021 года в Женеве (Швейцария).

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При этом в Белом доме уже подтвердили, что Байден планирует обсудить с Путиным вопрос Украины.

Подробнее о встрече Байдена и Путина читайте на Фактах ICTV.

Источник: Україна 24

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