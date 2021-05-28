Хакеры, связанные с ГРУ РФ, атаковали госагентство США USAID

Новая атака на американские организации. Хакеры, связанные с российским ГРУ, захватили систему электронной почты агентства США по международному развитию USAID.

Это организация, которая занимается невоенной помощью другим странам.

Хакерская атака оказалась масштабной. Злоумышленники разослали более 3 тыс. писем полторы сотни организаций, сотрудничающих с USAID. Которые неоднократно критиковали действия президента России Владимира Путина.

В электронных письмах содержался код, который предоставил хакерам неограниченный доступ к компьютерным системам получателей.

Компания Microsoft определила, что за атакой стоит российская группа Nobelium. Ее называют ответственной и за взлом SolarWinds.

Российская кибератака на США

Хакерская операция в США через программное обеспечение компании SolarWinds стала одной из самых масштабных за последние годы и могла задеть около 300 организаций в Германии.

Вредоносное обновление, которое злоумышленники незаметно внедрили в программное обеспечение SolarWinds, на несколько месяцев открыло двери к многочисленным органам власти и компаниям со всего мира.

Подробнее о том, какие компании могла задеть эта российская хакерская атака читайте в материале Фактов ICTV.

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