Хакеры, связанные с ГРУ РФ, атаковали госагентство США USAID
Новая атака на американские организации. Хакеры, связанные с российским ГРУ, захватили систему электронной почты агентства США по международному развитию USAID.
Это организация, которая занимается невоенной помощью другим странам.
Хакерская атака оказалась масштабной. Злоумышленники разослали более 3 тыс. писем полторы сотни организаций, сотрудничающих с USAID. Которые неоднократно критиковали действия президента России Владимира Путина.
В электронных письмах содержался код, который предоставил хакерам неограниченный доступ к компьютерным системам получателей.
Компания Microsoft определила, что за атакой стоит российская группа Nobelium. Ее называют ответственной и за взлом SolarWinds.
Российская кибератака на США
Хакерская операция в США через программное обеспечение компании SolarWinds стала одной из самых масштабных за последние годы и могла задеть около 300 организаций в Германии.
Вредоносное обновление, которое злоумышленники незаметно внедрили в программное обеспечение SolarWinds, на несколько месяцев открыло двери к многочисленным органам власти и компаниям со всего мира.
Подробнее о том, какие компании могла задеть эта российская хакерская атака читайте в материале Фактов ICTV.