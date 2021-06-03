Російські хакери за допомогою програм-вимагачів атакували американського виробника м’яса JBS, який є найбільшим у світі. Залучати до відповідальності планують хакерське угруповання Revil.

Про це повідомили в Федеральному бюро розслідувань (ФБР) США.

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Кібератака минулими вихідними не дозволила JBS здійснити низку операцій в США, Канаді та Австралії.

Revil, також відома як Sodinokobi, є одним з найприбутковіших хакерських угруповань у світі.

– Ми приписали напад на JBS Revil і старанно працюємо над тим, щоб залучити учасників загрози до відповідальності, – повідомили в ФБР.

У JBS не повідомили, чи заплатили вони хакерам. Компанія є найбільшим у світі постачальником м’яса з більш ніж 150 заводами в 15 країнах. Її клієнтами є тисячі супермаркетів і мережа ресторанів McDonald’s.

Програми-вимагачі є однією з найбільш вигідних форм кібератаки. Зазвичай відбувається блокування комп’ютерної мережі компанії до тих пір, поки не буде виплачений викуп.

У Білому домі в середу заявили, що президент США Джо Байден підійме питання про кібератаки, коли через два тижні зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним.

Російські кібератаки в США

Нещодавно американський суд засудив до десяти місяців ув’язнення росіянина Єгора Крючкова, який визнав себе винним у підготовці до злому комп’ютерної мережі компанії Tesla.

Так, чоловік хотів заплатити працівникові Tesla $500 тис. за встановлення шкідливого програмного забезпечення на заводі електричних батарей компанії в Неваді. Потім він планував викрасти секретні документи з метою подальшого викупу.