Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал документ о введении нового государственного праздника 17 сентября. Это день, когда в 1939 году СССР напал на Польшу.

Он назвал новый праздник Днем народного единства.

— Этот день стал актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделенного против его воли в 1921 году по условиям Рижского мирного договора. Восстановленное в 1939 году единство позволило Беларуси выстоять в годы Великой Отечественной войны, занять почетное место в международном сообществе, стать одним из соучредителей Организации Объединенных Наций, — сообщили в пресс-службе Лукашенко.

Отмечается, что установление Дня народного единства 17 сентября якобы подчеркивает преемственность поколений, незыблемость и самодостаточность белоруской нации и государственности.

Напомним, 18 марта 1921 года между представителями РСФСР и УССР, с одной стороны, и Польши — с другой, подписали Рижский мирный договор. Он закрепил разделение украинских и белорусских земель между Польшей и советскими республиками после советско-польской войны 1919-1920 годов.

В 1939 году советские войска вторглись в Польшу. Это привело к окончательной оккупации Польши СССР и нацистской Германией на начало октября 1939 года.

Лукашенко лишили звания почетного доктора

Ранее Лукашенко лишили звания почетного доктора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Соответствующее решение о лишении звания Лукашенко принял ученый совет КНУ, который состоит из более 80 почетных директоров.

Источник: Белта