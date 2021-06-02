Приглашением следователей из “ЛНР” самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко де-факто признал псевдореспублику.

Об этом заявил член украинской делегации в политической подгруппе в ТКГ Сергей Гармаш в Facebook и отметил, что после этого Минск нельзя считать нейтральной территорией.

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По словам Гармаша, приглашение следователей из “ЛДНР” для допроса Романа Протасевича продуманный и демонстративный шаг.

— Причем, показательно, что приглашение марионеточным “следователем” “республик” он отправил через настоящую вторую сторону конфликта — президента России, — отметил Гармаш.

Передача Протасевича террористам из “ЛНР”

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов передать задержанного оппозиционного блогера Романа Протасевича террористам из “ЛНР”.

Запрос от последних поступил через так называемую прокуратуру “ЛНР”.

Боевики заявили, что намерены проверить Протасевича на причастность к обстрелов мирного населения.

Источник: Сергей Гармаш