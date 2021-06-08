Российские хакеры осуществили кибератаку на системы правоохранительных органов Нидерландов в 2017 году. В это время полиция занималась расследованием дела о катастрофе самолета Boeing 777, выполнявшего рейс MH17, на Востоке Украины.

Об этом сообщает нидерландское издание со ссылкой на четыре анонимные источники. Хакерскую атаку позже обнаружила Служба информации и безопасности Нидерландов (AIVD)

По информации источников, атаку осуществила российская хакерская группировка Cozy Bear, связанная с разведкой России. Однако, к каким именно файлам они получили доступ и как долго находились в системе, пока неизвестно. AIVD и полиция не комментируют хакерскую атаку.

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Дело MH17

7 июня в Гааге началось рассмотрение дела по сбитию рейса MH17 малазийских авиалиний на Донбассе, что произошло в июле 2014 года.

Слушания продлятся до 10 июня, а на следующий день состоится итоговое заседание. Судьи определят, виноваты ли подсудимые, а также откуда был осуществлен выстрел.

Источник: de Volkskrant