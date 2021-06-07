Обсудят общие вопросы: в Гааге начали рассматривать по существу дело МН17

В понедельник, 7 июня, окружной суд Гааги начнет рассмотрение по существу дела об уничтожении в небе над Донбассом рейса МН17 Малайзийских авиалиний.

Первые слушания назначены на 10 утра по местному времени: на них будут рассматриваться общие вопросы.

В частности, судьи должны будут установить, был ли самолет сбит ракетой системы ПВО Бук М-1, был ли выстрел осуществлен из поля неподалеку от поселка Первомайский, а также причастны ли к этому обвиняемые.

Материалы дела будут обсуждаться до 10 июня, по результатам чего 11 июня ожидается итоговое заседание.

После этого сторона обвинения получит два дня – 17 и 18 июля, чтобы предоставить суду дополнительные сведения, а адвокатам подсудимых дадут время, чтобы с ними ознакомится.

Очередной блок слушаний продлится до 9 июля, а уже в сентябре, как ожидается, в суде выступят родственники погибших в авиакатастрофе.

Суд в Гааге изучил обломки МН17

На прошлом блоке слушаний окружного суда Гааги служители Фемиды, а также адвокаты подозреваемых ознакомились с обломками авиалайнера МН17.

Для этого они посетили военную авиабазу Гильзе-Рейн, где специалистам удалось частично реконструировать нос самолета, в котором остались два кресла пилотов.

Собранные там свидетельства в последствии могут быть использованы в качестве обвинительных или оправдательных доказательств.

Источник: пресс-служба окружного суда Гааги