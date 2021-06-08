Російські хакери здійснили кібератаку на системи правоохоронних органів Нідерландів у 2017 році. У цей час поліція займалася розслідуванням справи щодо катастрофи літака Boeing 777 , що виконував рейс MH17, на Сході України.

Про це повідомляє нідерландське видання з посиланням на чотири анонімні джерела. Хакерську атаку пізніше виявила Служба інформації та безпеки Нідерландів (AIVD)

За інформацією джерел, атаку здійснило російське хакерське угрупування Cozy Bear, яке пов’язане з розвідкою Росії. Однак, до яких саме файлів вони отримали доступ та як довго перебували у системі, поки невідомо. AIVD та поліція не коментують хакерську атаку.

Читайте У Нідерландах оприлюднили нові аудіозаписи у справі про катастрофу літака рейсу МН17

Справа MH17

7 червня у Гаазі розпочався розгляд справи щодо збиття рейсу MH17 малазійських авіаліній на Донбасі, що сталося у липні 2014 року.

Слухання триватимуть до 10 червня, а на наступний день відбудеться підсумкове засідання. Судді визначать, чи винні підсудні, а також звідки було здійснено постріл.

Джерело: de Volkskrant