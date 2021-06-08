Издание CNN получило запись разговора между адвокатом бывшего президента Дональда Трампа Руди Джулиани, американским дипломатом Куртом Волкером и главой Офиса президента Андреем Ермаком, состоявшегося в июле 2019 года.

Аудио, которое есть в распоряжении издания, свидетельствует о том, что советник Трампа Джулиани давил на украинское правительство, чтобы расследовать безосновательный заговор в отношении тогдашнего кандидата Джо Байдена.

Во время 40-минутного разговора Джулиани неоднократно говорил Ермаку о том, что Зеленский должен публично объявить о расследовании возможной коррупции Байдена в Украине и о вмешательстве Украины в выборы 2016 года для причинения вреда Трампу.

– Все, что нам нужно от президента, – это сказать, что я назначу честного прокурора, он расследует и отроет доказательства, которые сейчас существуют, и есть ли какие-то другие доказательства по участию в выборах 2016 года, а затем дело с Байденом нужно завершить… Кто-то в Украине должен воспринимать это серьезно, – подчеркивал Руди Джулиани.

Он обещал, что американо-украинские дипломатические отношения улучшатся, если Зеленский начнет расследование. Джулиани и Волкер предположили, что публичное заявление президента может открыть путь к визиту в США или для личных встреч с Джулиани.

Во время звонка Ермак терпеливо слушал и пытался направить разговор к обсуждению официальных дипломатических вопросов, вроде организации дат первого официального визита Зеленского в США.

– Я абсолютно уверен, что как только будут подтверждены даты предстоящего визита Президента Зеленского в США, лично возьму под контроль подготовку. И, конечно, буду готов приехать, чтобы детально обсудить расследование, о котором шла речь в разговоре, – сказал Ермак.

После этого тон у американцев изменился – Джулиани и Волкеру понравилось то, что они слышали.

Сейчас в США продолжается уголовное расследование относительно отношений Джулиани с Украиной.

В конце апреля ФБР произвело обыски в доме и офисе Джулиани. Является ли разговор с Ермаком частью расследования, доподлинно не известно. Джулиани отрицает все противоправные действия.

Разговор Зеленского с Трампом

Через три дня после разговора Джулиани, Волкера и Ермака, 25 июля 2019 года, Дональд Трамп пообщался с Зеленским, после чего разгорелся скандал.

В сентябре Белый дом обнародовал стенограмму разговора Зеленского с Трампом.