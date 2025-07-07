Сколько языков в мире и какие из них самые популярные
Язык — один из важнейших инструментов общения, формирующий культуру, идентичность и образ мышления народов.
Факты ICTV рассказывают, сколько существует языков в мире и какое языковое разнообразие нашей планеты — подробнее читайте в материале.
Сколько существует языков в мире — актуальные данные
По данным международной лингвистической базы данных Ethnologue, в мире существует более 7 100 языков. Однако лишь несколько десятков из них действительно доминируют в глобальном масштабе.
Стоит отметить, что точная цифра со временем может меняться, поскольку некоторые языки исчезают, а некоторые восстанавливаются или уточняются.
По оценкам ЮНЕСКО, каждые две недели исчезает один язык, а к концу XXI века может исчезнуть до 50% всех языков. Поэтому сохранение языкового наследия — важная глобальная задача.
В 2025 году, согласно Ethnologue, было зафиксировано 7 168 языков, которые разделяются по количеству носителей, географическому расположению и статусу.
Языки распределяются неравномерно, в частности, около 40% из них находятся под угрозой исчезновения, поскольку имеют менее 1 000 носителей.
Только 23 языка имеют более 50 млн носителей и являются наиболее влиятельными на международном уровне.
Какие языки самые популярные в мире
Популярность языка можно определить по количеству носителей.
Предлагаем самые популярные языки в мире по общему количеству говорящих (данные Ethnologue и Statista по состоянию на 2024 год):
- английский — 1,5 млрд;
- китайский (мандаринский) — 1,1 млрд;
- хинди — 610 млн;
- испанский — 560 млн;
- французский — 310 млн;
- арабский — 274 млн;
- бенгальский — 273 млн;
- португальский — 258 млн;
- урду — 231 млн.
Перечисленные языки охватывают не только национальные границы, но и активно используются в международной дипломатии, бизнесе, образовании и т. д.
Где больше всего языков встречается
Интересно, что наибольшее языковое разнообразие сосредоточено в нескольких странах:
- Папуа-Новая Гвинея — более 840 языков;
- Индонезия — более 700 языков;
- Нигерия — более 500 языков;
- Индия — более 450 языков;
- США — более 300 языков, включая иммигрантские.
Это объясняется историческими, географическими и культурными факторами.