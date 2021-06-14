14 июня НАТО во время саммита поддержало независимое расследование принудительной посадки самолета Ryanair в Беларуси, в частности Международной организацией гражданской авиации (ИКАО).

— Политика и действия Беларуси имеют последствия для региональной стабильности и нарушают принципы, лежащие в основе нашего партнерства.

Страны — участницы Североатлантического Альянса выразили обеспокоенность по поводу ситуации в Беларуси и задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича. Они назвали это угрозой для гражданской безопасности и отрицанием свободы прессы.

— Мы призываем Беларусь соблюдать международное право, уважать права человека и основные свободы, а также немедленно и безусловно освободить всех политических заключенных, в том числе тех, кто входит в Союз поляков Беларуси.

Также НАТО заявило, что будет следить за масштабами российско-белорусских военных учений Запад-2021 и призывать Беларусь и Россию выполнять свои международные обязательства.

Посадка самолета Ryanair в Минске

23 мая в столице Беларуси экстренно посадили самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Сразу после приземления силовики задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

Инцидент начали расследовать правоохранительные органы трех стран — Польши, США и Литвы.

Источник: НАТО