14 червня члени НАТО під час саміту підтримали незалежне розслідування примусової посадки літака Ryanair у Білорусі, зокрема Міжнародною організацією цивільної авіації (ІКАО).

– Політика та дії Білорусі мають наслідки для регіональної стабільності та порушують принципи, що лежать в основі нашого партнерства.

Країни – учасниці Північноатлантичного Альянсу вкотре висловили стурбованість щодо ситуації у Білорусі та затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича. Вони назвали це загрозою для цивільної безпеки та запереченням свободи преси.

– Ми закликаємо Білорусь дотримуватися міжнародного права, поважати права людини та основні свободи, а також негайно і безумовно звільнити всіх політичних в’язнів, зокрема тих, хто входить до Союзу поляків Білорусі.

Також НАТО заявили, що стежитимуть за масштабами російсько-білоруських військових навчань Захід-2021 і закликатимуть Білорусь та Росію виконувати свої міжнародні зобов’язання.

Посадка Ryanair у Мінську

23 травня у столиці Білорусі екстрено посадили літак авіакомпанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса. Одразу після приземлення силовики затримали опозиційного журналіста Романа Протасевича.

Інцидент почали розслідувати правоохоронці з трьох країн – Польщі, США та Литви.

Джерело: НАТО