За последние несколько дней польские пограничники задержали 89 нелегальных мигрантов, которые незаконно пересекли польскую границу с Беларусью. Большинство из них являются жителями Афганистана и Чечни.

По информации представителя подразделения пограничной охраны Подляшья Катажины Зданович, в последние дни гораздо больше групп иностранцев пытаются незаконно пересечь польско-белорусскую границу.

Так, среди задержанных 7 июля иностранцев было 34 человека, пять женщин и 10 детей. Большинство из них не имели при себе никаких документов. Установлено, что среди задержанных 42 гражданина прибыли из Афганистана и семь из Чечни. Это самая большая группа, которая незаконно пересекла границу в этом году, сообщили польские пограничники.

До этого пограничники задержали группу нелегальных мигрантов из 40 человек. Все они оказались гражданами Афганистана, среди которых шесть детей, 21 мужчина и 13 женщин. Всех их поместили в охраняемые центры для иностранцев.

Пограничники Польши уже увеличили количество патрулей на границе с Беларусью. Всего с января задержали 235 человек за незаконное пересечение польско-белорусской границы.

Нелегальные мигранты из Беларуси

Наплыв нелегальных мигрантов начался после заявления самопровозглашенного президента Александра Лукашенко о том, что Беларусь больше не будет сдерживать беженцев из Ирака и Сирии.

После этого власти Литвы заявили о строительстве 600 км стены на границе с Беларусью и объявили о срочном созыве Совета нацбезопасности.

Источник: Onet.pl