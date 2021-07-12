За останні кілька днів польські прикордонники затримали 89 нелегальних мігрантів, які незаконно перетнули польський кордон з Білоруссю. Більшість з них є жителями Афганістану та Чечні.

За інформацією представника підрозділу прикордонної охорони Підляшшя Катажини Зданович, останніми днями значно більше груп іноземців намагаються незаконно перетнути польсько-білоруський кордон.

Так, серед затриманих 7 липня іноземців було 34 чоловіка, п’ять жінок і 10 дітей. Більшість з них не мали при собі жодних документів. Встановлено, що серед затриманих 42 громадянина прибули з Афганістану і сім з Чечні. Це найбільша група, яка незаконно перетнула кордон цьогоріч, повідомили польські прикордонники.

Напередодні прикордонники затримали групу нелегальних мігрантів з 40 осіб. Всі вони виявилися громадянами Афганістану, серед яких шість дітей, 21 чоловік і 13 жінок. Всіх їх помістили в охоронювані центри для іноземців.

Прикордонники Польщі вже збільшили кількість патрулів на кордоні з Білоруссю. Всього з січня затримали 235 осіб за незаконний перетин польсько-білоруського кордону.

Нелегальні мігранти з Білорусі

Наплив нелегальних мігрантів почався після заяви самопроголошеного президента Олександра Лукашенка про те, що Білорусь більше не стримуватиме біженців з Іраку та Сирії.

Після цього влада Литви заявила про будівництво 600 км стіни на кордоні з Білоруссю та оголосила про термінове скликання Ради нацбезпеки.

Джерело: Onet.pl