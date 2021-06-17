Литва хоче побудувати 600 км паркану на кордоні із Білоруссю

Литва хоче побудувати на кордоні із Білоруссю паркан довжиною 600 км у зв’язку із напливом нелегальних мігрантів.

Про це заявила міністр внутрішніх справ країни Агне Білотайте.

За її словами, це може коштувати близько €15 млн, адже вартість 1 км – €30 тис.

Міністр зазначила, що побудувати паркан вздовж усього спільного кордону не вдастся, оскільки цього не дозволяє рельєф.

Натомість прес-секретар Агне Білотайте заявила, що влада розглядає декілька варіантів паркану, зокрема одинарний, подвійний, із колючим дротом або сигналізацією.

– Ми обговорюємо це питання, проводимо дослідження можливості установки фізичного паркану, – розповіла міністр.

Нелегальні мігранти у Литві

За даними прикордонників, цьогоріч кордон із Литвою незаконно перетнули 400 осіб, що вп’ятеро більше, ніж за увесь 2020 рік.

Премьер-министр Саулюс Сквернелис заявив, що Литва побудує табір для біженців із Білорусі неподалік Пабраде.

Табір буде наметовим, тож розміщуватимуть там переважно осіб без дітей та сімей.

Джерело: Delfi