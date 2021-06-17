Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини
Софія Зінов'єва |

Литва хоче побудувати 600 км паркану на кордоні із Білоруссю

Литва хоче побудувати 600 км паркану на кордоні із Білоруссю

Литва хоче побудувати на кордоні із Білоруссю паркан довжиною 600 км у зв’язку із напливом нелегальних мігрантів.

Про це заявила міністр внутрішніх справ країни Агне Білотайте.

За її словами, це може коштувати близько 15 млн, адже вартість 1 км – 30 тис.

Міністр зазначила, що побудувати паркан вздовж усього спільного кордону не вдастся, оскільки цього не дозволяє рельєф.

Натомість прес-секретар Агне Білотайте заявила, що влада розглядає декілька варіантів паркану, зокрема одинарний, подвійний, із колючим дротом або сигналізацією.

– Ми обговорюємо це питання, проводимо дослідження можливості установки фізичного паркану, – розповіла міністр.

Нелегальні мігранти у Литві 

За даними прикордонників, цьогоріч кордон із Литвою незаконно перетнули 400 осіб, що вп’ятеро більше, ніж за увесь 2020 рік.

Премьер-министр Саулюс Сквернелис заявив, що Литва побудує табір для біженців із Білорусі неподалік Пабраде.

Табір буде наметовим, тож розміщуватимуть там переважно осіб без дітей та сімей.

Джерело: Delfi

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка