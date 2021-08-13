США выводят военный контингент из Афганистана, который находился в стране почти 20 лет. Полный вывод войск состоится до 31 августа. При этом уже сейчас радикальная исламистская группировка Талибан последовательно захватывает стратегические города Афганистана. Талибы в свое время покрывали лидера Аль-Каиды Усаму бен Ладена, а также правили страной с 1996 по 2001 год.

После терактов 11 сентября 2001 года в США, организованных Аль-Каидой, американцы пошли на интервенцию в Афганистан. Изгнать талибов вышло, но построить устойчивое правительство за 20 лет, похоже, не удалось.

Чем грозит Европе и миру изменение политической ситуации в Афганистане, и как вывод американских войск может повлиять на Украину — читайте в материале Фактов ICTV.

Плохое или очень плохое решение

Вывод военных США из Афганистана является выбором между плохим и очень плохим решением, считает политический аналитик Олег Пономарь. Он отметил, что нынешний захват территорий Афганистана талибами является подтверждением того, что власть в стране так и не научилась править самостоятельно.

— Это такая история, из которой нет хорошего выхода. То есть приходится выбирать между плохими решениями и очень плохими. И только с этой точки зрения мы можем смотреть на ситуацию, потому что Америка потратила 20 лет на Афганистан, на поддержку проправительственных сил. И около $1 трлн. Но это не может быть вечно. Афганцы должны были научиться за это время править сами. Но они не научились. Потому продолжать это бесконечно нет никакого смысла. Поэтому Америка решила уйти, — считает политолог.

В июле американский президент Джо Байден заявил, что США завершают самую продолжительную войну и не собираются отправлять в Афганистан еще одно поколение американцев.

Тогда он отметил, что Соединенные Штаты достигли главной цели, ликвидировав Аль-Каиду и ее лидера Усаму бен Ладена, а также ослабили террористическую угрозу.

Впрочем, как отмечает Пономарь, усилия Америки по установлению мира и спокойствия в Афганистане посыпались, как карточный домик, после решения вывести войска.

— Это плохое решение, но оставаться — это еще худшее решение. Потому что страна не демонстрирует желания учиться демократии и свободе. То есть как только американцы заявили, что они выходят, то все посыпалось, как карточный домик. Талибан будет снова контролировать Афганистан, но в этом нет ничего утешительного, — сказал эксперт.

Накануне официальные власти Афганистана подтвердили, что Талибан захватил Кандагар, который является вторым по численности в стране городом.

Кандагар — уже 12-я по счету захваченная талибами провинция Афганистана из 34.

Будет ли ситуация в Афганистане угрозой для Европы

Политические аналитики сходятся во мнении, что предпосылок для угрозы европейским странам на данном этапе нет. Несмотря на заявление министра обороны Великобритании о том, что Аль-Каида может возродиться, политологи считают новую волну терактов на Западе маловероятной.

— Я не вижу пока риска восстановления Аль-Каиды на этом этапе. Соединенные Штаты оттуда и пошли, потому что они не видят сейчас такой угрозы. Но есть риск того, что будет нарастать напряжение в самом Афганистане. Это будет отображаться на соседних странах, а также может спровоцировать кризис в Евразии касательно контрабанды наркотиков и беженцев, — считает эксперт в области международной политики Олеся Яхно.

Такого же мнения придерживается Пономарь. Он считает, что талибам после возможного прихода к власти будет чем заняться.

— Я не думаю, что это будет угроза для Европы. И не вижу никаких резонов, почему бы они делали теракты. Если они захватят власть, то у них будет чем заняться, — отметил он.

Афганские проблемы для России и позитив для Украины

До решения Вашингтона вывести войска из Афганистана в российском МИД многократно призывали американцев оставить эту страну. По сообщениям СМИ, захваченные талибы во время допросов даже признавались, что РФ тайно предлагала взятку боевикам Талибана за намеренное убийство американских военных в Афганистане.

Российская пропаганда тоже не отставала, яростно выступая за вывод американских войск из Афганистана.

Но все эти потуги оказались лишь очередной попыткой продемонстрировать мнимое геополитические влияние Москвы. Как только США исполнили мечту Москвы и объявили о выводе войск, российский министр иностранных дел Сергей Лавров назвал это решение преждевременным и не оставляющим “даже маленького шанса на нормализацию обстановки”.

Причиной таких заявлений, как указывает Пономарь, являются грядущие проблемы, которые ждут Россию. В частности, наркотрафик, нестабильность на границах и в странах из орбиты влияния Москвы.

— Это большой наркотрафик, который может стать проблемой России. Потому что она хочет влиять и контролировать страны из орбиты влияния бывшего Советского Союза. И она должна усиливать там свои войска и свои базы. Я имею в виду Узбекистан, Таджикистан и так далее. Впрочем, это может быть даже положительным явлением для Украины, потому что Россия будет уделять больше сил Азии, — отмечает эксперт.

Политолог добавил, что для Украины воможна выгода в том, что сэкономленные Америкой “афганские” деньги могут пойти на военную помощь Киеву.

Яхно называет ситуацию в Афганистане вызовом для всего военного блока ОДКБ во главе с Россией. По ее мнению, нарастание напряжения в Центральной Азии будет свидетельствовать о неэффективность блока. К слову, в ОДКБ входит Таджикистан, который граничит с Афганистаном.

— Россия часто любит обвинять США в гегемонии в мире, но когда Соединенные Штаты идут из Афганистана, то это создает новые вызовы для самой России и стран, находящихся в регионе… По факту сейчас есть вызов для России и стран ОДКБ, смогут ли они справиться с конфликтом в Афганистане, который набирает обороты. И это действительно вызов для, условно говоря, сферы влияния России в Центральной Азии. Если там будет нарастать напряжение, то это покажет неэффективность ОДКБ, — подчеркивает политический эксперт.

Напомним, украинский персонал в составе миссии НАТО в Афганистане вернулся в Украину в период с 1 по 5 июня 2021 года. В состав миссии НАТО в Афганистане входил 21 военнослужащий ВСУ.