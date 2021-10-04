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Факты / Мир
Анастасія Рогожінська |

Началось заполнение газом первой нитки Северного потока-2

Північний потік-2

С понедельника, 4 октября, началось заполнение газом первой нитки российского газопровода Северный поток-2. Об этом сообщила компания Nord Stream 2 AG.

— Нить постепенно будет наполняться газом, чтобы достичь объема и давления, которые необходимы для дальнейшего технического тестирования, — говорится в сообщении.

Также в компании заявили, что Северный поток-2 прошел сертификацию в соответствии с техническими стандартами, чтобы обеспечить надежное и безопасное использование газопровода.

Накануне провели пусконаладочные работы для контроля целостности газопровода, в частности внутритрубную инспекцию с использованием так называемых интеллектуальных поршней и внешнею визуальную и инструментальную проверки.

Как пишут в датском агентстве My News Desk, первая нить СП2 сейчас имеет все разрешения и может начать уже работать.

— 4 октября энергетическое агентство Дании согласилось с тем, что трубопровод B может быть введен в эксплуатацию, поскольку Nord Stream 2 AG выполнила все необходимые условия, в частности, касающиеся сертификации, — сообщается в агентстве.

По данным компании, на второй нитке еще продолжаются пусконаладочные работы.

Российский газопровод Северный поток-2 полностью достроили 10 сентября. Через три дня после этого в Федеральном сетевом агентстве Германии (Bundesnetzagentur) сообщили, что получили все документы на сертификацию газопровода как независимого газотранспортного оператора. Их рассмотрение может длиться четыре месяца. Затем решения должны передать Еврокомиссии.

В то же время госсекретарь федерального министерства экономики и энергетики Германии Андреас Файхт отметил, что Северный поток-2 не запустят в эксплуатацию к концу сертификации.

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Источник: Nord Stream 2 AG

Фото: Depositphotos

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