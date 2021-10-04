Почалося заповнення газом першої нитки Північного потоку-2

Із понеділка, 4 жовтня, почалося заповнення газом першої нитки російського газопроводу Північний потік-2. Про це повідомила компанія Nord Stream 2 AG.

– Нитка поступово наповнюватиметься газом, щоб досягти обсягу та тиску, які необхідні для подальшого технічного тестування, — йдеться в повідомленні.

Також у компанії заявили, що Північний потік-2 пройшов сертифікацію відповідно до технічних і галузевих стандартів, щоб забезпечити надійне і безпечне використання.

Напередодні провели пусконалагоджувальні роботи для контролю цілісності газопроводу, зокрема внутрішньотрубну інспекцію з використанням так званих інтелектуальних поршнів та зовнішню візуальну і інструментальну перевірки.

Як пишуть у датському агентстві My News Desk, перша нитка ПП-2 наразі має всі дозволи і може почати вже працювати.

– 4 жовтня енергетичне агентство Данії погодилося з тим, що трубопровід B може бути введений в експлуатацію, оскільки Nord Stream 2 AG виконала всі необхідні умови, зокрема ті, що стосуються сертифікації, – повідомляється у агентстві.

За даними компанії, на другій нитці ще тривають пусконалагоджувальні роботи.

Російський газопровід Північний потік-2 повністю добудували 10 вересня. Через три дні після цього у Федеральному мережевому агентстві Німеччини (Bundesnetzagentur) повідомили, що отримали всі документи на сертифікацію газопроводу як незалежного газотранспортного оператора. Їх розгляд може тривати чотири місяці. Потім рішення мають передати Єврокомісії.

Водночас держсекретар федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини Андреас Файхт запевнив, що Північний потік-2 не запустять в експлуатацію до завершення сертифікації.

Джерело: Nord Stream 2 AG