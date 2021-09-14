Німеччина пообіцяла, що Північний потік-2 не запустять до завершення сертифікації

Держсекретар федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини Андреас Файхт на зустрічі з радником міністра енергетики України Оленою Зеркаль запевнив, що російський газопровід Північний потік-2 не запустять в експлуатацію до завершення сертифікації.

Про результати зустрічі повідомила у соцмережі сама Зеркаль.

За її словами, плани Газпрому щодо запуску першої нитки з жовтня і обох уже з грудня – далекі від реальності.

– Так само, як і позиція Газпрому, який продовжує вдавати, що європейські правила до нього не застосовуються, незважаючи на рішення Німецького регулятора та суду. Водночас запуск ПП-2 неможливий без сертифікації Nord Stream 2 AG як незалежного оператора газотранспортної системи. І усі спекуляції не мають жодного сенсу, – наголосила вона.

13 вересня у Федеральному мережевому агентстві Німеччини (Bundesnetzagentur) повідомили, що отримали всі документи на сертифікацію Північного потоку-2 як незалежного газотранспортного оператора. Їх розгляд може розтягнутися на чотири місяці.

Тобто до 8 вересня 2022 року Bundesnetzagentur має розглянути заявку і підготувати звіт. А далі німецький регулятор передає його Єврокомісії, що передбачено зміненою Директивою про газ.

ЄК має два місяці для власного висновку і ще додатково два місяці, якщо це знадобиться. Початок роботи Північного потоку-2 без дозволів призведе до застосування санкцій.