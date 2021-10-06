Официальная жена Михеила Саакашвили, которого на днях задержали в Грузии, впервые отреагировала на его роман с народным депутатом Елизаветой Ясько.

Сандра Рулофс, на которой Саакашвили женился в 1993 году, отметила, что ее часто спрашивают об этом. Она призналась, что совместное заявление Саакашвили и Ясько об их отношениях было для нее неожиданным, а форма — неприемлемой.

Бывшая первая леди Грузии отметила, что несмотря на эмоции, сохраняет спокойствие.

— Я не скрываю от вас, что содержание видео, снятого вечером в пятницу, было для меня неожиданным, а форма — абсолютно неприемлемой. Несмотря на личные эмоции, я сохраняю спокойствие и верю, что мы выйдем победителями из этой битвы …

Рулофс призвала освободить Саакашвили и назвала его политическим заключенным.

Третьего президента Грузии и гражданина Украины Михеила Саакашвили задержали в Тбилиси 1 октября. Накануне он вернулся на родину перед стартом выборов — в последний раз он был там в 2013 году.

В Грузии против Саакашвили открыли ряд уголовных дел, а по некоторым его даже заочно осудили.

После задержания политика народный депутат от фракции Слуга народа Елизавета Ясько опубликовала совместное признание об их отношениях в формате видео. Саакашвили отметил, что они влюблены и счастливы.

В каких отношениях сейчас Саакашвили с Сандрой Рулофс — пока неизвестно. Пара вместе воспитала двух сыновей — Эдуарда и Николоза, однако официальных сообщений об их разводе не было.

Сейчас экс-президент Грузии находится в СИЗО. Власти страны сообщили, что не планируют передавать его Украине.

Источник: Sandra Roelofs

Фото: Sandra Roelofs