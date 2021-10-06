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Людмила Богданова |

Це було несподівано: дружина Саакашвілі прокоментувала його роман з Ясько

Це було несподівано: дружина Саакашвілі прокоментувала його роман з Ясько

Офіційна дружина Міхеіла Саакашвілі, якого днями затримали в Грузії, вперше відреагувала на його роман з народним депутатом Єлизаветою Ясько.

Сандра Рулофс, з якою Саакашвілі одружився у 1993 році, наголосила, що її часто запитують про це. Вона зізналася, що спільна заява Саакашвілі та Ясько про їхні стосунки була для неї несподіваною, а форма – неприйнятною.

Колишня перша леді Грузії зазначила, що попри емоції, зберігає спокій.

– Я не приховую від вас, що зміст відео, знятого ввечері в п’ятницю, був для мене несподіваним, а форма – абсолютно неприйнятною.

Попри особисті емоції, я зберігаю спокій і вірю, що ми вийдемо переможцями з цієї битви …

Рулофс закликала звільнити Саакашвілі та назвала його політичним в’язнем.

Третього президента Грузії та громадянина України Міхеіла Саакашвілі затримали в Тбілісі 1 жовтня. Напередодні він повернувся на батьківщину перед стартом виборів – востаннє він був там у 2013 році.

У Грузії проти Саакашвілі відкрили низку кримінальних справ, а за деякими його навіть заочно засудили.

Після затримання політика народний депутат від фракції Слуга народу Єлизавета Ясько опублікувала спільне зізнання про їхні стосунки у форматі відео. Саакашвілі зазначив, що вони закохані та щасливі.

У яких стосунках наразі Саакашвілі з Сандрою Рулофс – наразі невідомо. Пара разом виховала двох синів – Едуарда та Ніколоза, однак офіційних повідомлень про їхнє розлучення не було.

Наразі екс-президент Грузії перебуває у СІЗО. Влада країни повідомила, що не планує передавати його Україні.

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Джерело: Sandra Roelofs

Фото: Sandra Roelofs

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