Царство грузовиков — это об Украине. Как на магистралях, так и на маленьких дорогах — их не счесть. Наша страна — настоящее транзитное государство.

С 1 октября для них начались серьезные изменения. В стране заработали более 50 автоматических грузовых комплексов, которые будут проверять автомобили на перегруз. А до конца года построят и введут в строй еще столько же.

Причина, почему ввели контроль — перегруженные фуры, которые попросту убивают наши дороги. Такая система более эффективна, чем стационарные посты, где водители теряли время, а инспектору можно было дать взятку.

Плохие дороги — не единственная проблема, на которую жалуются дальнобойщики. Если, говорят, не повезло устроиться в крупную компанию, то условия работы в маленьких для них — настоящая каторга.

Последствия такой работы мы можем видеть в криминальных новостях. Ужасные ДТП с фурами стали привычными для наших дорог.

Потому неудивительно, что украинские дальнобойщики едут в Европу, где в последние годы ощущается колоссальный дефицит водителей грузовиков — почти полмиллиона.

Сергей уже несколько лет работает в Польше. Говорит, причина миграции украинцев на европейские дороги проста — там вдвое больше платят, чем в Украине. И дороги не сравнимы с нашими, где нужно постоянно ремонтировать фуры.

Правда, не все измеряется только деньгами, важны и условия работы. На любой европейской дороге — бесплатный паркинг для фур, с туалетом и бесплатным душем.

А главное — здесь ты работаешь восемь часов в день. Сколько ты ехал, четко отмеряет специальное устройство — тахограф. Подобные условия для водителей действуют и в США.

А в Украине пока все по-другому, рассказывает гендиректор одной из логистических компаний Виктор Шевченко. Тахограф до сих пор у нас не является обязательным. Поэтому и работают водители зачастую круглосуточно.

Отсутствие цивилизованных правил для водителей и перевозчиков — как раз одна из причин плохих условий труда и низких зарплат.

Например, перевозка фуры из Львова в Киев стоит 11 тыс. грн. Это очень дешево, потому что только на горючее пойдет две трети этой суммы. А надо учесть обслуживание машины, налоги. И на зарплату водителя почти ничего не остается.

В ассоциации перевозчиков говорят — эмиграция давно стала массовым явлением.

Научиться управлять фурой — не так уж и сложно. Два-три месяца — и ты уже имеешь базовые навыки управления грузовиком.

Но уже сейчас ряд перевозчиков пытаются создать европейские условия для водителей. Александр работает как раз в таких — у него новая машина стандарта Евро-6, компания поддерживает его в дороге и оплачивает платную безопасную парковку, где и спать можно спокойно.

Но ввиду невероятного дефицита дальнобойщиков в мире и большой разницы в зарплате там и в Украине нам нужны просто радикальные изменения, чтобы удержать дома своих людей.