Царство вантажівок – це про Україну. Що на магістралях, що на маленьких дорогах – їх не злічити. Наша країна – справжня транзитна держава.

Із 1 жовтня для них настали серйозні зміни. У країні запрацювали понад 50 автоматичних вантажних комплексів, які перевірятимуть автівки на перевантаження. А до кінця року збудують та введуть у дію ще стільки ж.

Причина, через яку запровадили контроль – перевантажені фури, які просто вбивають наші дороги. Така система ефективніша, ніж стаціонарні пости, де водії втрачали час, а інспектору можна було запропонувати хабар.

Погані дороги – не єдина проблема, на яку скаржаться далекобійники. Якщо, кажуть, не пощастило влаштуватись у велику компанію, то умови роботи в маленьких для них – справжня каторга.

Наслідки такої роботи ми можемо бачити у кримінальних новинах. Жахливі ДТП з фурами стали звичними для наших доріг.

Тож і не дивно, що українські далекобійники їдуть до Європи, де останніми роками відчувається колосальний дефіцит водіїв вантажівок – майже півмільйона.

Сергій вже кілька років, як працює у Польщі. Каже, причина міграції українців на європейські дороги проста – там удвічі більше платять, аніж в Україні. І дороги незрівнянні з нашими, де треба постійно ремонтувати фури.

Щоправда, не усе вимірюється лише грошима, а й умовами роботи. На будь-якій європейській дорозі є безкоштовний паркінг для фур, з туалетом та безкоштовним душем.

А головне – тут ти працюєш вісім годин на день. Скільки ти їхав, чітко відміряє спеціальний пристрій – тахограф. Подібні умови для водіїв діють і в США.

А в Україні поки що все по-іншому, розповідає гендиректор однієї з логістичних компаній Віктор Шевченко. Тахограф досі у нас не є обов’язковим. Тож і працюють водії дуже часто цілодобово.

Відсутність цивілізованих правил для водіїв та перевізників – якраз одна із причин поганих умов праці та низьких зарплат.

Наприклад, перевезення фури зі Львова до Києва коштує 11 000 тис. грн. Це дуже дешево, бо лише на пальне піде дві третини цієї суми. А треба врахувати обслуговування машини, податки. І на зарплату водія майже не лишається.

В асоціації перевізників кажуть – еміграція давно стала масовим явищем.

Навчитися керувати фурою – не так вже й складно. Два-три місяці – і ти вже маєш базові навички керування вантажівкою.

Втім, вже зараз низка перевізників намагаються створити європейські умови для водіїв. Олександр працює якраз у таких – у нього новенька машина стандарту Євро-6, компанія підтримує його в дорозі й оплачує платну безпечну парковку, де і спати спокійніше.

Але через неймовірний дефіцит далекобійників у світі та велику різницю в зарплаті там і в Україні нам потрібні просто радикальні зміни, аби втримати вдома своїх людей.